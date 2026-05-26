Rijkswaterstaat stelt hitteprotocol in werking

UTRECHT (ANP) - Rijkswaterstaat heeft dinsdag het zogenoemde hitteprotocol ingesteld vanwege de warmte. Het protocol is om 10.00 uur in werking getreden, meldt een woordvoerder. Volgens Weeronline kan de temperatuur oplopen tot 33 graden Celsius. Er worden extra maatregelen genomen om automobilisten met pech op de snelweg snel naar een veilige locatie met voorzieningen te brengen. Het hitteprotocol geldt in heel Nederland, behalve de provincie Friesland.

Automobilisten die met pech langs de weg komen te staan, worden meteen geholpen door Rijkswaterstaat. Als er een melding binnenkomt, wordt direct een berger ingeschakeld die de automobilist met pech naar een locatie zoals een tankstation of parkeerplaats brengt. Op de dagen dat het protocol geldt, gebeurt dat tussen 10.00 uur 's ochtends en 20.00 uur 's avonds.

Rijkswaterstaat wil voorkomen dat automobilisten met pech langer dan nodig in de hitte op het warme asfalt staan. De temperatuur van het wegdek kan oplopen tot boven de 50 graden.