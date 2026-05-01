Militaire vakbond staat achter visie Commandant over oefeningen

door anp
vrijdag, 01 mei 2026 om 9:33
anp010526072 1
DEN HELDER (ANP) - De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM) is het eens met generaal Onno Eichelsheim, die zegt dat oefeningen van Defensie ondanks de droogte niet tijdelijk stilgelegd hoeven te worden. Deze week ontstonden drie grote natuurbranden op militaire terreinen. Voorzitter Jean Debie vindt het desondanks niet onverantwoord om onder de huidige omstandigheden te oefenen. "Militairen weten over het algemeen heel goed wat ze op zulke momenten moeten doen."
De Commandant der Strijdkrachten zei donderdag dat Defensie alle dagen van het jaar "hard nodig" heeft om de eenheden geoefend en getraind te krijgen. Sinds donderdag gelden er wel extra maatregelen. Alle activiteiten die hitte veroorzaken, zijn afgeschaald.
"Er worden voorzorgsmaatregelen getroffen en militairen werken met allerlei protocollen. De kans op brand is zo zeer gering. Maar er moet geoefend worden", zegt ook Debie van de grootste defensievakbond. "Mijn leden weten wat ze horen te doen."
