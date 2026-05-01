Wat niet vliegt, verbrandt: dieren hebben geen kans bij natuurbrand

Klimaat, natuur en milieu
door Dirk Kruin
vrijdag, 01 mei 2026 om 9:45
De meeste dieren overleven een natuurbrand niet: wat niet vliegt of hard wegloopt, verbrandt of stikt in de rook. De brand op de Veluwe laat dat deze week op pijnlijke wijze zien.
Op het militair oefenterrein bij ’t Harde ging in één klap zo’n 500 hectare heide en bos in vlammen op, midden in het broedseizoen. Vogels op de grond, jonge reeën, reptielen en amfibieën hebben nauwelijks een ontsnappingsroute als het vuur als een muur over het landschap jaagt. Alleen dieren die kunnen wegvliegen, hard rennen of diep onder de grond schuilen, maken nog kans.
Voor soorten als de zandhagedis en de levendbarende hagedis is een vuurzee ronduit desastreus. Zelfs wie het vuur weet te ontlopen, komt terecht in een zwartgeblakerd landschap zonder dekking en prooidieren, als makkelijke prooi voor roofvogels. Ecologisch gezien wordt de klok in één nacht jaren teruggezet – terwijl de kans op natuurbranden door drogere lentes en meer wind alleen maar toeneemt.

Zeer grote natuurbrand uitgebroken op militair oefenterrein 't HardeZeer grote natuurbrand uitgebroken op militair oefenterrein 't Harde
Grote delen van de Verenigde Staten zullen onbewoonbaar wordenGrote delen van de Verenigde Staten zullen onbewoonbaar worden
WhatsApp gebruikt veel opslagruimte – en nu moet je daar ook nog voor betalen.

De drie belangrijkste manieren waarop we ons eigen geluk ondermijnen

Met deze trucs bespaar je maximaal op de erfbelasting

Er vindt een revolutie plaats in de kankerbestrijding. Maar wil de farmaceutische industrie wel betalen?

Veel mannen haten vrouwen – en dit is de pijnlijke kern

5 signalen dat je met digitale oplichters te maken hebt

