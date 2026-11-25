CARTAGENA (ANP/AFP) - Colombiaanse militairen en politieagenten hebben na zestien uur een einde gemaakt aan een gijzeling in een warenhuis in het oosten van de stad Cartagena. Daarbij is volgens president Abelardo de la Espriella één gijzelnemer gedood en zijn de vier anderen gearresteerd. De gijzelaars hebben het overleefd.

Overvallers hadden het in het warenhuis Éxito op een geldtransport gemunt, maar de overval mislukte en ze namen circa dertig mensen in de grote winkel in gijzeling.

Er waren onderhandelingen en een aantal gijzelaars werd vrijgelaten. Maar de onderhandelingen over de overgave van de misdadigers liepen vast toen de overvallers nog twintig slachtoffers in gijzeling hadden. Een zieke vrouw werd vervolgens ook vrijgelaten. De autoriteiten stuurden uiteindelijk militairen en politie naar binnen. De la Espriella was ook in Cartagena en voerde naar eigen zeggen zelf het bevel.

Rond de winkel van Éxito had de politie grote moeite nieuwsgierigen en familie van gegijzelden op afstand te houden.