Militairen nemen macht over in Guinee-Bissau

BISSAU (ANP/AFP) - Een groep militairen zegt de macht te hebben overgenomen in het West-Afrikaanse Guinee-Bissau. Eerder op de dag werden er schoten gelost in de hoofdstad en sprak president Umaro Sissoco Embalo al van een coup. Hij zei dat hij was gearresteerd. In een verklaring melden de militairen dat ze de president hebben afgezet, dat het verkiezingsproces is opgeschort en dat de grenzen zijn gesloten.

Zondag waren er presidentsverkiezingen in het land, waarvan donderdag de voorlopige uitslagen werden verwacht. De huidige president en zijn belangrijkste uitdager, Fernando Dias, claimden beiden de overwinning.

Het is al jaren onrustig in Guinee-Bissau, met meerdere staatsgrepen sinds het in 1974 onafhankelijk werd van Portugal. Embalo wilde de eerste president in dertig jaar worden die een tweede opeenvolgende termijn in het land zou winnen.