ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Militairen nemen macht over in Guinee-Bissau

Samenleving
door anp
woensdag, 26 november 2025 om 17:02
anp261125157 1
BISSAU (ANP/AFP) - Een groep militairen zegt de macht te hebben overgenomen in het West-Afrikaanse Guinee-Bissau. Eerder op de dag werden er schoten gelost in de hoofdstad en sprak president Umaro Sissoco Embalo al van een coup. Hij zei dat hij was gearresteerd. In een verklaring melden de militairen dat ze de president hebben afgezet, dat het verkiezingsproces is opgeschort en dat de grenzen zijn gesloten.
Zondag waren er presidentsverkiezingen in het land, waarvan donderdag de voorlopige uitslagen werden verwacht. De huidige president en zijn belangrijkste uitdager, Fernando Dias, claimden beiden de overwinning.
Het is al jaren onrustig in Guinee-Bissau, met meerdere staatsgrepen sinds het in 1974 onafhankelijk werd van Portugal. Embalo wilde de eerste president in dertig jaar worden die een tweede opeenvolgende termijn in het land zou winnen.
loading

POPULAIR NIEUWS

205547382 l

Verouder je langzamer als je deze bloedgroep hebt?

Scherm­afbeelding 2025-11-26 om 07.46.28

Wilde toespraak van Trump in het Witte Huis: "Het kan me niet schelen wat Melania tegen me zegt"

generated-image

Georganiseerd & actief? Deze werkgewoonte verlengt je leven

ANP-515152877 (1)

Bijna elke hond heeft DNA van een wolf in zich: deze honden zijn het meest wolf

generated-image (3)

Wat een narcist doet als je hem tegenwerkt: explosieve woede uitgelegd

namibian-politician-adolf-hitler

Adolf Hitler Uunona opnieuw op weg naar ruime verkiezingswinst

Loading