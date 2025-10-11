Militairen voegen zich bij protest tegen regering in Madagaskar

ANTANANARIVO (ANP/AFP) - Militairen hebben zich zaterdag bij de duizenden demonstranten gevoegd tijdens antiregeringsprotesten in Madagaskar. Ze riepen veiligheidstroepen op om "het bevel tot schieten te weigeren" en veroordeelden het politieoptreden om de protesten neer te slaan.

Demonstranten betraden zaterdag voor het eerst sinds het begin van de protestbeweging twee weken geleden het 13 mei-plein in de hoofdstad Antananarivo. Ze werden daarbij geëscorteerd door het leger nadat enkele soldaten hun steun hadden uitgesproken voor de door jongeren geleide beweging.

De politie gebruikte verdovingsgranaten en traangas om de grote menigte uiteen te drijven, maar vertrok toen militairen in legervoertuigen de stad binnenreden om zich aan te sluiten.

De demonstratie van zaterdag was een van de grootste sinds de protesten op 25 september begonnen, aangewakkerd door woede over de gebrekkige water- en energievoorziening. Zeker 22 mensen zijn tot nu toe om het leven gekomen bij de protesten en meer dan honderd mensen raakten gewond.