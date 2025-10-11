ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Militairen voegen zich bij protest tegen regering in Madagaskar

Samenleving
door anp
zaterdag, 11 oktober 2025 om 20:25
anp111025116 1
ANTANANARIVO (ANP/AFP) - Militairen hebben zich zaterdag bij de duizenden demonstranten gevoegd tijdens antiregeringsprotesten in Madagaskar. Ze riepen veiligheidstroepen op om "het bevel tot schieten te weigeren" en veroordeelden het politieoptreden om de protesten neer te slaan.
Demonstranten betraden zaterdag voor het eerst sinds het begin van de protestbeweging twee weken geleden het 13 mei-plein in de hoofdstad Antananarivo. Ze werden daarbij geëscorteerd door het leger nadat enkele soldaten hun steun hadden uitgesproken voor de door jongeren geleide beweging.
De politie gebruikte verdovingsgranaten en traangas om de grote menigte uiteen te drijven, maar vertrok toen militairen in legervoertuigen de stad binnenreden om zich aan te sluiten.
De demonstratie van zaterdag was een van de grootste sinds de protesten op 25 september begonnen, aangewakkerd door woede over de gebrekkige water- en energievoorziening. Zeker 22 mensen zijn tot nu toe om het leven gekomen bij de protesten en meer dan honderd mensen raakten gewond.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 496721562

Waar is dat kleine klepje onderaan de wasmachine voor?

236528184_m

Deze vier risicofactoren verklaren 99 procent (!) van alle hartaanvallen en beroertes

ANP-537460166

Winkelstraten stromen weer vol: nadelen van online shoppen steeds meer duidelijk

88762765_m

Wat goed is voor je hart, is ook goed voor je erectie

anp111025008 1

Over hoogmoed & de val: Timmermans wil als premier en niet als minister in nieuw kabinet

e37b810b-bab6-43cb-8b91-95a68caaa546

Wanneer barst de AI-zeepbel? En wat dan?

gandr-collage (15)

Jane Goodall, boze apen, Geert Wilders, De Toqueville en vreemdelingen

Loading