ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hamas niet aanwezig bij ondertekening staakt-het-vuren

Samenleving
door anp
zaterdag, 11 oktober 2025 om 20:15
anp111025115 1
GAZA (AFP/ANP) - Hamas zal niet bij de officiële ondertekening van het bereikte bestand in Gaza aanwezig zijn. Dat zegt een vertegenwoordiger van de Palestijnse terreurbeweging in een interview met het Franse persbureau AFP.
"We bemoeien ons niet met de officiële ondertekening", aldus Hossam Badran, lid van het politiek bureau van Hamas. Waarbij hij aanvulde dat de onderhandelingen over een staakt-het-vuren "voornamelijk via Egyptische en Qatarese bemiddelaars zijn gevoerd".
De eerste fase van het bestand in Gaza is inmiddels ingegaan. Dat betekent dat het Israëlische leger zich deels aan het terugtrekken is. Inmiddels keren meer dan een half miljoen Palestijnen vanuit het zuiden huiswaarts, onder andere naar Gaza-Stad.
Badran voorspelt dat de onderhandelingen over fase twee "zeer complex en moeilijk zullen worden". Er wordt dan gepraat over een nieuw Palestijns bestuur in Gaza en over de ontwapening van Hamas.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 496721562

Waar is dat kleine klepje onderaan de wasmachine voor?

236528184_m

Deze vier risicofactoren verklaren 99 procent (!) van alle hartaanvallen en beroertes

ANP-537460166

Winkelstraten stromen weer vol: nadelen van online shoppen steeds meer duidelijk

88762765_m

Wat goed is voor je hart, is ook goed voor je erectie

anp111025008 1

Over hoogmoed & de val: Timmermans wil als premier en niet als minister in nieuw kabinet

e37b810b-bab6-43cb-8b91-95a68caaa546

Wanneer barst de AI-zeepbel? En wat dan?

gandr-collage (15)

Jane Goodall, boze apen, Geert Wilders, De Toqueville en vreemdelingen

Loading