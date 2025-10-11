Hamas niet aanwezig bij ondertekening staakt-het-vuren

GAZA (AFP/ANP) - Hamas zal niet bij de officiële ondertekening van het bereikte bestand in Gaza aanwezig zijn. Dat zegt een vertegenwoordiger van de Palestijnse terreurbeweging in een interview met het Franse persbureau AFP.

"We bemoeien ons niet met de officiële ondertekening", aldus Hossam Badran, lid van het politiek bureau van Hamas. Waarbij hij aanvulde dat de onderhandelingen over een staakt-het-vuren "voornamelijk via Egyptische en Qatarese bemiddelaars zijn gevoerd".

De eerste fase van het bestand in Gaza is inmiddels ingegaan. Dat betekent dat het Israëlische leger zich deels aan het terugtrekken is. Inmiddels keren meer dan een half miljoen Palestijnen vanuit het zuiden huiswaarts, onder andere naar Gaza-Stad.

Badran voorspelt dat de onderhandelingen over fase twee "zeer complex en moeilijk zullen worden". Er wordt dan gepraat over een nieuw Palestijns bestuur in Gaza en over de ontwapening van Hamas.