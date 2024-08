Miljardair Mellon geeft pro-Trump super PAC 50 miljoen dollar

WASHINGTON (ANP) - De conservatieve miljardair Timothy Mellon, een erfgenaam van de uit Pittsburgh afkomstige bankiersfamilie Mellon, gaf in juli 50 miljoen dollar aan een super PAC dat de presidentiële kandidatuur van Republikein Donald Trump ondersteunt. Dat maakte de Amerikaanse kiescommissie dinsdag bekend.

Een 'super PAC' is een politiek actiecomité dat onbeperkt geld mag spenderen ten gunste van politieke kandidaten, mits het dit onafhankelijk van de campagne van de begunstigde kandidaat doet.

De bewuste super PAC, bekend als MAGA Inc, heeft vorige maand meer dan 54 miljoen dollar ontvangen van donoren, waarvan het grootste deel afkomstig was van Mellon. Mellon heeft MAGA Inc dit jaar minstens 115 miljoen dollar gegeven, aldus de gegevens van de kiescommissie. Het geld is tot dusver vooral gebruikt voor tv-reclames ten gunste van Trump en tegen de Democratische kandidaat Kamala Harris.

Mellon, die in de westelijke staat Wyoming woont en zelden wordt gefotografeerd, heeft geïnvesteerd in en leiding gegeven aan transportgerelateerde bedrijven. Forbes schat dat het vermogen van de familie Mellon ongeveer 14,1 miljard dollar bedraagt.