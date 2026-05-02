Miljardendeal VS en Qatar over raketafweersystemen

Samenleving
door anp
zaterdag, 02 mei 2026 om 2:40
anp020526010 1
WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten gaan voor meer dan 4 miljard dollar Patriot-raketafweersystemen aan Qatar verkopen. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag bekendgemaakt.
De verkoop van Patriot-systemen aan Qatar beantwoordt aan "een noodsituatie" die bedoeld is om "de veiligheid van een bevriend land" te verbeteren dat geconfronteerd wordt met "huidige en toekomstige bedreigingen".
De VS hebben ook de verkoop van wapens aan Israël, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten goedgekeurd. Daarbij gaat het om een bedrag van meer dan 8,6 miljard dollar.
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio verleende de vergunningen om "de doelstellingen van het buitenlands en nationaal veiligheidsbeleid" van de Verenigde Staten te ondersteunen.
