Brief Trump aan Congres: vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd

door anp
zaterdag, 02 mei 2026 om 2:39
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag in een brief aan de leiders van het Amerikaanse Congres geschreven dat de vijandelijkheden met Iran zijn "beëindigd".
"Op 7 april 2026 heb ik een staakt-het-vuren van twee weken afgekondigd. Het staakt-het-vuren is sindsdien verlengd. Er is sinds 7 april 2026 geen vuurgevecht meer geweest tussen de strijdkrachten van de Verenigde Staten en Iran. De vijandelijkheden die op 28 februari 2026 begonnen, zijn beëindigd", schreef hij.
Vrijdag was het zestig dagen geleden dat Trump het Congres op de hoogte bracht van de aanvallen door de VS en Israël op 28 februari op Iran. Volgens de War Powers Act kan de president troepen inzetten om te reageren op een "onmiddellijke dreiging", maar moet hij binnen zestig dagen toestemming van het Congres krijgen om militaire operaties voort te zetten.
De president lijkt met de brief te suggereren dat de wettelijke termijn voor goedkeuring van een oorlog niet langer geldt. De Democraten verzetten zich hiertegen.
