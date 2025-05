Miljoenen illegale sigaretten en tonnen tabak onderschept

DEN HAAG (ANP) - Opsporingsdiensten hebben de afgelopen week ongeveer 20 miljoen illegale sigaretten, 9000 kilo tabak en 15.000 kilo waterpijptabak onderschept in de haven van Rotterdam en in Noord-Brabant.

Maandag werden in een trailer ruim 12 miljoen illegale sigaretten ontdekt. Daarbij is een Poolse verdachte aangehouden. Dinsdag werd opnieuw een trailer onderschept, daarin zaten 8 miljoen sigaretten en 3700 kilo shag. Woensdag is het Brabantse Halderberge een trailer ontdekt met 15.000 kilo waterpijptabak en zo'n 5000 kilo tabak.

Als de goederen verkocht zouden zijn op de zwarte markt dan was de Staat 16 miljoen euro aan accijnzen misgelopen, volgens de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst.

De douane, de FIOD en het Openbaar Ministerie doen samen onderzoek naar de herkomst en bestemming van de goederen. De in beslag genomen spullen worden vernietigd.