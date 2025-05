Boerenprotest in Krimpenerwaard tegen stikstofplan Zuid-Holland

BERGAMBACHT (ANP) - In de Zuid-Hollandse gemeente Krimpenerwaard protesteren boeren tegen de stikstofaanpak van de provincie. Op diverse rotondes op provinciale wegen bij de dorpen Bergambacht en Stolwijk, gelegen in het Groene Hart, hebben ze trekkers geplaatst met protestborden. Daarop staan teksten als 'Hou de melkkoe in het Groene Hart!' en 'SANE-beleid wil de boeren kwijt'.

Volgens de boeren heeft het verkeer geen hinder van de actie. "De trekkers staan in het midden van de rotondes. In de loop van de dag halen we ze weer weg", zegt melkveehouder Floor de Jong namens de actievoerders. "Het is geen wilde actie, de politie en overheden wisten ervan."

De gemeente Krimpenerwaard zegt begrip te hebben voor deze "vriendelijke protestactie", die "rustig" verloopt. "Er zijn wel enkele aanpassingen gedaan op plaatsen waar de tractoren staan in verband met de verkeersveiligheid." De politie en boa's houden de situatie in de gaten.

Eigen aanpak

Zuid-Holland presenteerde vorige maand een eigen aanpak van de stikstofcrisis, de Samenhangende Aanpak Natuurherstel en Economie (SANE). De voorgestelde maatregelen om de vastgelopen vergunningverlening weer op gang te brengen, raken vooral boeren. Zuid-Holland wil een ammoniakplafond instellen voor melkveehouders, overgangszones aanwijzen rond bepaalde Natura 2000-gebieden, grond kopen zodat boerenbedrijven kunnen verplaatsen of extensiveren, en een stoppersregeling opstellen.

Woensdag bespreken de Provinciale Staten het voorstel van het college. Boeren bieden dan een petitie aan, met de oproep aan de provincie om te stoppen met het plan.

Rotterdamse haven

Boeren voelen zich volgens De Jong "over de kling gejaagd", terwijl andere sectoren gespaard blijven. "Het verhaal was steeds dat de pijn verdeeld moet worden. Maar dit raakt vooral melkveehouders en de rest van de landbouwsector. Daar zit bij ons de pijn. Het lijkt nu of de macht niet in Den Haag ligt, maar in de Rotterdamse haven." Krimpenerwaard en omliggende gemeenten zijn ook kritisch op het provincieplan. "SANE legt een te grote opgave bij de landbouw zonder dat het gebied hierin is meegenomen en zonder zicht op een inzet van andere sectoren zoals industrie, mobiliteit en logistiek."