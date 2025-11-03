Minder asielaanvragen in eerste 9 maanden van 2025

DEN HAAG (ANP) - In de eerste negen maanden van dit jaar zijn er 33 procent minder asielaanvragen gedaan in Nederland dan in diezelfde periode vorig jaar. Het ging dit jaar vooralsnog om 16.600 mensen, meldt het CBS op basis van de nieuwe cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over juli, augustus en september. In het derde kwartaal van 2025 vroegen 6800 mensen asiel aan.

De meeste mensen die in het derde kwartaal van 2025 asiel aanvroegen hebben de Eritrese nationaliteit (990). Daarna volgden Syriërs (860), 45 procent meer dan in het tweede kwartaal. Dat is de eerste toename sinds de val van het Assad-regime eind 2024, aldus het CBS. Hierna kwamen de meeste aanvragen van mensen met een onbekende nationaliteit (490) en de Turkse nationaliteit (425).

In het derde kwartaal kwamen er 4600 nareizende familieleden naar Nederland. Dit aantal is sinds 2017 niet meer zo hoog geweest, meldt het CBS. Nareizigers zijn gezinsleden van een asielzoeker met een verblijfsvergunning. In de eerste negen maanden waren er 12.100 nareizigers, 40 procent meer dan een jaar eerder. Tweederde van hen kwam uit Syrië (3100).

In de eerste negen maanden van dit jaar vroegen meer dan twee keer zoveel Eritreeërs voor de eerste keer asiel aan in Nederland. Het ging om 2400 asielzoekers. Ook 2400 Syriërs vroegen asiel aan. Vorig jaar waren dat er nog 8900.