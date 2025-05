Minder gezinnen hebben pleegkind in huis

UTRECHT (ANP) - Iets meer dan 14.700 gezinnen hebben een pleegkind in huis. Dat is het laagste aantal in meer dan tien jaar tijd. Jeugdzorg Nederland vindt dat zorgwekkend. Volgens de organisatie zijn er grofweg vier redenen om te stoppen. Zo voelt een deel van de ouders "ontevredenheid over het systeem en de begeleiding".

Vorig jaar waren er 14.713 pleegouders in Nederland. Dat is 3 procent minder dan een jaar eerder, toen er 15.197 pleeggezinnen waren. De piek was in 2015, toen 18.430 gezinnen zorgden voor een pleegkind.

Het aantal pleegkinderen daalt ook. In totaal woonden 19.918 jongeren vorig jaar bij pleegouders, tegen 20.405 een jaar eerder.

Pleegzorg kreeg vorig jaar veel aandacht door de ernstige mishandeling van een pleegmeisje in Vlaardingen. Ze raakte zwaargewond en heeft de rest van haar leven zorg nodig.