Titelverdediger Alcaraz naar tweede ronde Roland Garros

PARIJS (ANP) - Titelverdediger Carlos Alcaraz (22) heeft zich ten koste van Giulio Zeppieri (23) geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros. De Spanjaard rekende op Court Suzanne-Lenglen in drie sets af met de Italiaanse nummer 310 van de wereldranglijst: 6-3 6-4 6-2. Alcaraz speelt in de tweede ronde tegen de Hongaar Fabian Marozsan.

Alcaraz begon een dag na een eerbetoon aan zijn landgenoot Rafael Nadal sterk. De Spaanse tennisser was een klasse beter dan zijn linkshandige tegenstander, die via het kwalificatietoernooi binnenkwam.

Alcaraz is in Parijs als tweede geplaatst, maar geldt op Roland Garros als favoriet voor de titel. Zeker nadat hij in aanloop naar het tweede grandslamtoernooi van het jaar in de finale van Rome had afgerekend met Jannik Sinner. De Italiaanse nummer 1 van de wereld lag er drie maanden uit door een schorsing om een positieve dopingtest.

Alcaraz won vier keer een grandslamtoernooi, waaronder Roland Garros in 2024.