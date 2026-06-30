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Minder immigratie in 2025, vooral door asiel- en kennismigranten

Samenleving
door Ans Vink
dinsdag, 30 juni 2026 om 6:43
bijgewerkt om dinsdag, 30 juni 2026 om 7:12
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 In 2025 kwamen bijna 309.000 immigranten naar Nederland, 8000 minder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De daling kwam vooral door een afname van het aantal asiel- en kennismigranten van buiten de Europese Unie.
Het aantal asielmigranten kwam uit op bijna 35.000, ruim 4000 minder dan in 2024. Daarmee maakten zij ongeveer 11 procent uit van alle immigranten. Het gaat om mensen die in Nederland zijn toegelaten en staan ingeschreven bij een gemeente. Ongeveer de helft kwam als nareiziger. Dit zijn mensen die een familielid nareizen van wie de asielaanvraag is goedgekeurd.
Het aantal kennismigranten van buiten de EU daalde ook, en is ten opzichte van drie jaar geleden gehalveerd. Vorig jaar kwamen er bijna 14.000 naar Nederland, tegenover 26.000 in 2022. Vooral het aantal Indiase kennismigranten liep terug. Volgens het CBS kan de afname samenhangen met de toegenomen mogelijkheden om op afstand te werken vanuit het buitenland sinds de coronacrisis.
De immigratie naar Nederland daalde in 2025 voor het derde jaar op rij. Na jaren van vrijwel onafgebroken groei vanaf 2006 bereikte de instroom een piek in 2022, mede door het aantal vluchtelingen uit Oekraïne. Dat jaar kwamen er meer dan 100.000 Oekraïners naar Nederland. Vorig jaar ging het om ruim 28.000.
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