Feest van trotse Marokkanen in Amsterdam en Den Haag na verdiende winst Marokko

Op en rond het Plein '40-'45 in Amsterdam Nieuw-West wordt feestgevierd nadat Marokko het Nederlands elftal na strafschoppen uitschakelde op het WK voetbal . Er wordt onder meer vuurwerk afgestoken en automobilisten rijden toeterend rond, ziet een verslaggever. Sommigen hebben de Marokkaanse vlag uit het autoraam hangen.

Veel mensen hebben de wedstrijd tussen Nederland en Marokko op schermen op straat gekeken of in de cafés in de buurt van het plein. Er is veel politie op de been. Iets na 06.00 uur werden ook rookbommen afgestoken.

Een paar honderd supporters van Marokko verzamelen zich dinsdagochtend in de Schilderswijk in Den Haag om de winst te vieren op het Nederlands elftal. De Marokkanen wonnen in Mexico na strafschoppen en zijn daarmee door naar de laatste zestien op het WK.

Er wordt vuurwerk afgestoken en mensen hebben Marokkaanse vlaggen bij zich, ziet een ANP-verslaggever. Auto's rijden toeterend rond, mensen omhelzen elkaar en er wordt gedanst. De politie is zichtbaar aanwezig en houdt toezicht op de menigte.

De wedstrijd werd in verschillende cafés in de wijk gevolgd. Ook op de nabijgelegen Marktweg volgden supporters de wedstrijd. De straat wordt tijdens elk toernooi van Oranje versierd.

Het is inmiddels een traditie dat overwinningen van de Marokkanen gevierd worden in de Schilderswijk.