Minder soa-bezoeken aan GGD-centra, Soa Aids Nederland is bezorgd

BILTHOVEN (ANP) - Minder mensen gingen vorig jaar naar de Centra Seksuele Gezondheid voor een consult vanwege een mogelijke soa. Tegelijkertijd steeg het aantal vaststellingen van gonorroe, syfilis en hiv. En die combinatie baart Soa Aids Nederland zorgen.

Uit het jaarverslag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat in 2025 bijna 147.000 consulten plaatsvonden bij de GGD-centra. Dat is een daling van 8 procent. Veel mensen die mogelijk een soa hebben, gaan overigens naar de huisarts. Maar daarvan zijn de cijfers over 2025 nog niet bekend.

Bij de GGD-centra steeg het aantal diagnoses van gonorroe van 13.952 in 2024 naar 14.297 vorig jaar. Het aantal syfilis-diagnoses ging van 1798 naar 1927. En vorig jaar kregen 440 mensen te horen dat ze hiv hebben, een stijging van 6 procent.

Complicaties

Wat betreft chlamydia is het lastig te vergelijken met voorgaande jaren. Door strenger beleid wordt er namelijk alleen nog getest bij klachten of als de partner klachten heeft. Het aantal diagnoses halveerde daardoor en kwam uit op bijna 11.000.

Soa Aids Nederland noemt het een zorgwekkende ontwikkeling dat minder mensen zich laten testen. De organisatie ziet als mogelijke oorzaak dat mensen het minder belangrijk vinden om een soa te voorkomen. "Dat zien we ook terug in het afnemende condoomgebruik. Juist daarom zijn investeringen in voorlichting, testmogelijkheden en preventie belangrijk."

Arts Hanna Bos van Soa Aids Nederland wijst erop dat de soa's voor ernstige complicaties kunnen zorgen. "En als te weinig mensen worden getest, krijgen steeds meer mensen met deze soa's te maken." Volgens haar laat het dalende aantal consulten in combinatie met het hoge aantal diagnoses zien "dat te weinig mensen de juiste zorg weten te vinden om zich te testen". De daling was volgens het RIVM vooral zichtbaar onder vrouwen en heteroseksuele mannen.