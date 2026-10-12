Je zet de thermostaat een graad lager, verwarmt alleen de woonkamer en hebt de ketel netjes afgesteld. Op één deel van je energierekening heeft dat geen enkel effect: de netbeheerkosten. Die gaan in 2027 flink omhoog, met tot €163 per jaar. Hoeveel jij erbij betaalt, hangt af van waar je woont.

Op 7 oktober publiceerde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de tariefvoorstellen van alle netbeheerders voor 2027. Volgens de toezichthouder betaal je gemiddeld zo'n 20 procent meer voor het transport van stroom en gas. Voor een gemiddeld huishouden is dat ongeveer €89 per jaar extra voor stroom en €52 voor gas. Keuze.nl rekende uit wat dat per netbeheerder betekent.

Een vast bedrag per aansluiting

Netbeheerkosten betaal je voor het transport van energie naar je huis, het onderhoud van de gas- en stroomnetten en de huur van je energiemeter. Je betaalt ze via je energieleverancier, die het geld doorstuurt naar de netbeheerder in jouw regio.

Volgens Dagelijkse Standaard gaat het om een vast bedrag per aansluiting. Stook je minder, dan daalt je verbruik, maar dit bedrag blijft gelijk. Overstappen helpt ook niet: de kosten zijn bij elke leverancier hetzelfde, schrijft Keuze.nl. Ook een vast contract beschermt je niet. De vaste prijs geldt alleen voor de levering van energie, niet voor de netkosten.

Minder stoken verlaagt je verbruik, niet je netbeheerkosten.

Vergeleken met dit jaar is de stap fors. Voor 2026 kwam de ACM nog uit op ongeveer €25 extra per huishouden, meldt Dagelijkse Standaard. De stijging voor 2027 is ruim vijfenhalf keer zo groot.

Zoveel betaal je erbij, per regio

Je netbeheerder kies je niet zelf, die hoort bij je adres. Daarom staat hieronder per provincie of regio welke netbeheerder er grofweg actief is. Het bedrag is de stijging voor stroom en gas samen, zoals Keuze.nl die uitrekende op basis van de voorstellen van 7 oktober:

Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland (Stedin): €163,25 erbij, naar €914,47 per jaar (+22%)

€163,25 erbij, naar €914,47 per jaar (+22%) Noord-Holland, Gelderland, Flevoland en Friesland (Liander): €134,13 erbij, naar €878,80 (+18%)

€134,13 erbij, naar €878,80 (+18%) Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg (Enexis): €122,22 erbij, naar €864,42 (+16%)

€122,22 erbij, naar €864,42 (+16%) Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel (Rendo): €92,27 erbij, naar €800,11 (+13%)

€92,27 erbij, naar €800,11 (+13%) Twente (Coteq): €58,13 erbij, naar €773,12 (+8%)

€58,13 erbij, naar €773,12 (+8%) Westland en Midden-Delfland (Westland Infra): €11,03 erbij, naar €742,07 (+2%)

De bedragen gelden voor een standaardaansluiting (stroom tot en met 3x25A, gas G4/G6), inclusief meettarief en 21 procent btw. De werkgebieden volgen niet overal precies de provinciegrenzen. Twijfel je, zoek je netbeheerder dan op met je postcode.

Bij Stedin vooral gas, bij Liander vooral stroom

Ook wát er duurder wordt, verschilt per regio. Bij Liander stijgt vooral het stroomnet: €104 per jaar extra, tegen €30 voor gas. Bij Stedin stijgt juist het gasnet het hardst, met €83 per jaar, ongeveer 30 procent.

Stedin wijt dat onder meer aan het dalende aantal aardgasgebruikers, bijvoorbeeld omdat mensen op inductie koken en met een warmtepomp verwarmen. Bij Coteq en Westland wordt stroom zelfs iets goedkoper. Daar stijgt alleen gas.

Hoe minder huishoudens op het gasnet zitten, hoe meer de blijvers betalen.

Niet elke rekensom komt op hetzelfde uit

Zie je elders andere bedragen staan, dan klopt dat. Energievergelijk.nl gaat uit van een vertaling door Netbeheer Nederland en komt voor Liander juist op €163 extra (€110 stroom, €53 gas) en voor Stedin op €136. Ook bij de kleinere netbeheerders lopen de cijfers uiteen: Energievergelijk.nl noemt €41 voor Westland Infra, Keuze.nl €11.

Keuze.nl rekent met de tariefvoorstellen die de ACM op 7 oktober publiceerde. Voor Stedin komt dat overeen met het eigen persbericht van de netbeheerder: €914,47 per jaar, ongeveer €13,60 per maand meer dan in 2026.

Definitief is nog niets. De ACM beoordeelt de voorstellen en neemt eind november een besluit. Keuze.nl noemt 27 november als datum. Enexis zet de definitieve maandbedragen naar verwachting in december op zijn website. De nieuwe tarieven gaan per 1 januari in.

Wat je nu kunt doen