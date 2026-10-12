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Twee aanhoudingen voor fataal schietincident Nijmegen in juli

Samenleving
door anp
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NIJMEGEN (ANP) - De politie heeft maandag twee mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk schietincident in Nijmegen op 21 juli. Daarbij kwam een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De twee verdachten zijn een man van 19 uit Amsterdam en een man van 21 uit Hoorn.
Het schietincident gebeurde rond 22.00 uur aan de Graafseweg. In Nijmegen waren die avond Vierdaagsefeesten. Het slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Een andere 18-jarige man uit Rotterdam werd die avond aangehouden, maar hij is geen verdachte meer.
De twee verdachten zullen worden verhoord. Wat de aanleiding van het schietincident was, wordt nog onderzocht.
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