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Minder water uit kraan bij Hoogeveen door stormschade

Samenleving
door anp
zaterdag, 20 juni 2026 om 13:47
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HOOGEVEEN (ANP) - Inwoners van Hoogeveen en omstreken krijgen zaterdag minder water uit de kraan. Door de storm die in de nacht van vrijdag op zaterdag over Nederland trok, is een transportleiding beschadigd geraakt. Drinkwaterbedrijf WMD zegt dat het daardoor de helft van de gebruikelijke hoeveelheid grondwater krijgt.
WMD vraagt mensen om zuinig te zijn met drinkwater, "dus geen grote zwembaden vullen of tuinen sproeien of andere activiteiten waar veel water voor nodig is". Volgens het nutsbedrijf kan het lang duren voor de leiding is gerepareerd.
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