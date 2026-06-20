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Economen: Chinese muntmanipulatie kost Duitsland miljarden

Economie
door anp
zaterdag, 20 juni 2026 om 14:24
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KEULEN (ANP/DPA) - De Chinese munt, die volgens critici kunstmatig laag wordt gehouden door Beijing, kost de Duitse economie jaarlijks miljarden euro's aan economische groei. Dat komt naar voren in een studie van het Duitse Economisch Instituut (IW), uitgevoerd in opdracht van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken.
Volgens de economen in Keulen zou het voor inflatie gecorrigeerde bruto binnenlands product (bbp) van Duitsland in 2028 tot 0,3 procent hoger kunnen liggen als de yuan tegen een eerlijke waarde zou worden gewaardeerd. Dit komt neer op ongeveer 43 miljard euro extra economische productie in de periode van 2026 tot en met 2028.
Voor de studie werd uitgegaan van een herwaardering van de yuan met 40 procent, wat volgens de onderzoekers redelijk overeenkomt met een eerlijke marktwaarde. Door de yuan bewust te onderwaarderen worden Chinese exportproducten goedkoper en ingevoerde goederen duurder, aldus de studie.
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