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Minderjarige opgepakt om terreurplan uit nihilistisch extremisme

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 juni 2026 om 22:20
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DEN HAAG (ANP) - De politie heeft recent een minderjarige verdachte aangehouden voor het plannen van een terroristisch misdrijf vanuit zogenoemd nihilistisch gewelddadig extremisme. Een woordvoerster van de politie bevestigt berichtgeving van Nieuwsuur hierover. Waar en wanneer de verdachte is aangehouden, wil de politie niet zeggen, omdat volgens de woordvoerster het onderzoek nog loopt.
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwde dinsdag in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld voor een toenemende dreiging uit het nihilistisch extremisme. Volgens de terrorismebestrijder gaat het om extremisten uit "een zeer gewelddadige onlinesubcultuur" die geen duidelijke ideologie kent.
"Extremistische aanhangers delen een mensvijandig en destructief wereldbeeld en plegen op basis daarvan geweld. Binnen dit extremisme zijn geweld en chaos zowel doelen op zich als middelen om iets te bereiken", stelt de NCTV.
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