ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Minister: bedreigingen VS kunnen leiden tot bloedbad op Cuba

Samenleving
door anp
vrijdag, 08 mei 2026 om 2:31
anp080526004 1
HAVANA (ANP/RTR) - De bedreigingen van de VS kunnen leiden tot een bloedbad op Cuba. Dat heeft de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken tegen ABC News gezegd.
Minister Bruno Rodríguez Parrilla reageert in een interview op de recente bedreigingen van de Amerikaanse president Donald Trump. "We nemen de bedreigingen van de VS erg serieus. Het lijkt erop dat de VS een gevaarlijk pad hebben gekozen. Een pad dat tot ondenkbare consequenties kan leiden: een humanitaire catastrofe, genocide, het verlies van Cubanen en jonge Amerikanen, tot een bloedbad in Cuba aan toe."
De VS legden donderdag Cuba opnieuw financiële sancties op. Dit keer aan een conglomeraat dat wordt geleid door het Cubaanse leger en aan een Cubaans-Canadees mijnbouwbedrijf. Trump wil zo de druk op de leiders van het eiland opvoeren door zich te richten op bronnen van buitenlandse investeringen.
VN-deskundigen hebben donderdag verklaard dat Trumps eerdere brandstofembargo tegen Cuba neerkomt op "energie-uitputting" met ernstige gevolgen voor de ontwikkeling en mensenrechten van Cuba.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-554733158

Ali B gaat klappen krijgen in de bajes

ANP-557509500

Duckface is uit, maak kennis met de Gen Z-pruillip inclusief dead stare

generated-image

Drie medische routines die voor ouderen vaak geen zin meer hebben

gandr-collage

Daphne Bunskoek: ‘Ik ben verrot gescholden door Dieuwke (DWDD) Wynia’

6625e0ef 04a1 47da 9470 4ed41473775e

Checklist: 18 tekenen dat je ongelukkig bent met je baan

shutterstock_2455564029

Servers in Roosendaal voeden wereldwijde ‘verkrachtingsacademie’ a la Pelicot

Loading