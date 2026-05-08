Minister: bedreigingen VS kunnen leiden tot bloedbad op Cuba

HAVANA (ANP/RTR) - De bedreigingen van de VS kunnen leiden tot een bloedbad op Cuba. Dat heeft de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken tegen ABC News gezegd.

Minister Bruno Rodríguez Parrilla reageert in een interview op de recente bedreigingen van de Amerikaanse president Donald Trump. "We nemen de bedreigingen van de VS erg serieus. Het lijkt erop dat de VS een gevaarlijk pad hebben gekozen. Een pad dat tot ondenkbare consequenties kan leiden: een humanitaire catastrofe, genocide, het verlies van Cubanen en jonge Amerikanen, tot een bloedbad in Cuba aan toe."

De VS legden donderdag Cuba opnieuw financiële sancties op. Dit keer aan een conglomeraat dat wordt geleid door het Cubaanse leger en aan een Cubaans-Canadees mijnbouwbedrijf. Trump wil zo de druk op de leiders van het eiland opvoeren door zich te richten op bronnen van buitenlandse investeringen.

VN-deskundigen hebben donderdag verklaard dat Trumps eerdere brandstofembargo tegen Cuba neerkomt op "energie-uitputting" met ernstige gevolgen voor de ontwikkeling en mensenrechten van Cuba.