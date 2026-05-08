Argentinië: bron besmetting hantavirus nog niet bevestigd

BUENOS AIRES (ANP/AFP) - Het is nog niet mogelijk om de bron van de besmetting met het hantavirus te bevestigen. Dat meldt het Argentijnse ministerie van Volksgezondheid donderdagavond in een verklaring.

"Op dit moment, en gezien de informatie die tot nu toe is verstrekt door de betrokken landen en de betrokken nationale instanties, is het niet mogelijk om de oorsprong van de besmetting te bevestigen", aldus het ministerie in een persbericht, na afloop van een vergadering met de gezondheidsautoriteiten van de 24 provincies van het land.

Woensdag had hetzelfde ministerie onder meer aangekondigd de reisroute te achterhalen van de twee Nederlandse passagiers van het schip die zijn overleden. Zij kwamen op 27 november Argentinië binnen en reisden vier maanden lang tussen Argentinië, Chili, Uruguay en opnieuw Argentinië voordat zij op 1 april in Ushuaia aan boord van de MV Hondius gingen.