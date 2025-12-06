ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Minister belt met 'Hoofdpiet' Van der Laan over doodsbedreigingen

Samenleving
door anp
zaterdag, 06 december 2025 om 10:52
bijgewerkt om zaterdag, 06 december 2025 om 11:37
anp061225062 1
Demissionair minister Gouke Moes (OCW) heeft vrijdag telefonisch gesproken met cabaretier Niels van der Laan over de doodsbedreigingen aan zijn adres. Dat laat een woordvoerder van Van der Laan zaterdag aan het ANP weten. Het was een "privégesprek" waarover zij verder geen details deelt.
De NTR meldde deze week dat Van der Laan, die in Het Sinterklaasjournaal te zien is als Hoofdpiet, meerdere doodsbedreigingen heeft ontvangen. Deze kwamen na de uitzendingen waarin de Hoofdpiet suggereerde dat ouders, opa's en oma's ook cadeautjes kunnen kopen en verstoppen rond het sinterklaasfeest. Dit leidde online tot kritiek omdat hiermee de "mythe van Sinterklaas" kapotgemaakt zou worden.
Moes zei vrijdagochtend na afloop van de ministerraad dat hij contact met Van der Laan wilde opnemen. De bewindsman zei "ervan uit te gaan" dat er aangifte wordt gedaan van de doodsbedreigingen. De NTR, die Het Sinterklaasjournaal maakt, wil niet zeggen of dit is gebeurd.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-448381180

'Porsches in Rusland willen opeens allemaal niet meer starten'

shutterstock_2696299215

De geneeskracht van seks: zo helend is intimiteit

ANP-543099783

De geluksmythe: de dingen waarvan je denkt gelukkig te worden, maken je niet gelukkig

ANP-484481326

Haal alles uit je TV en verdubbel de beeldkwaliteit: de HDMI-instelling die 99% van de huishoudens mist

generated-image (13)

Vier tikkende tijdbommen onder de Amerikaanse economie

253611785_m

Dit was mogelijk de échte oorzaak van de Zwarte Dood

Loading