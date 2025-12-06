Veel doden en gewonden bij schietpartij Pretoria

ATTERIDGEVILLE (ANP) - Bij een nachtelijke schietpartij bij het Zuid-Afrikaanse Pretoria zijn zeker elf mensen gedood. Veertien mensen zijn gewond naar een ziekenhuis gebracht, melden Zuid-Afrikaanse media. De politie weet nog niets over de toedracht. Onder de doden zijn een kind van 3 jaar en twee tieners van 12 en 16.

Media melden dat een pand dat als 'shebeen', een soort informele bar, werd gebruikt door waarschijnlijk drie schutters onder vuur werd genomen. De massale schietpartij was in Atteridgeville dat even ten westen van de bestuurlijke hoofdstad Pretoria ligt.