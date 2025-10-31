Minister binnenkort naar West-Afrika om te praten over Bolle Jos

Justitieminister Foort van Oosten (VVD) is van plan om binnenkort af te reizen naar West-Afrika, onder andere om druk uit te oefenen op Sierra Leone en omliggende landen om Jos Leijdekkers te helpen uitleveren. Nederland heeft Sierra Leone gevraagd om uitlevering van de voortvluchtige drugscrimineel die beter bekend is als Bolle Jos, maar krijgt tot nu toe geen gehoor.

"Deze man hoort achter de tralies", vindt de demissionaire bewindsman. Daarom is hij van plan om "ook voor dit punt heel specifiek aandacht te vragen" als hij een bezoek brengt aan de regio. De aanpak van (drugs-)criminaliteit in het algemeen staat dan ook op de agenda. De datum van de reis is nog onbekend.

Bolle Jos is nog steeds in Sierra Leone, haalt de minister uit de meest recente informatie. Vorige maand meldde de oppositieleider van het land dat Leijdekkers een kind heeft gekregen met de dochter van de Sierra Leoonse president Julius Maada Bio. De crimineel zou beschermd worden door de president en zijn familie.