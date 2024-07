Minister: blauwtong bij 20 bedrijven, onderzoek naar verschijnselen

DEN HAAG (ANP) - Er is deze zomer tot nu toe op twintig schapenhouderijen blauwtong geconstateerd, meldt de minister van Landbouw Femke Wiersma. Een maand geleden werd voor het eerst een besmetting sinds de winter aangetoond. Er is geen reden tot paniek, maar Wiersma stelt wel vast "dat het virus niet weg is". Ze laat onderzoek doen naar de huidige situatie, waaronder de verschijnselen van gevaccineerde dieren.

Na de eerste besmetting in het Gelderse Ommeren vorig jaar zijn bijna 67 verdenkingen vastgesteld. "De dieren vertonen ziekteverschijnselen die passen bij blauwtong, ook is melding gemaakt van één gestorven schaap, vermoedelijk door blauwtong. De meeste van deze dieren waren inmiddels gevaccineerd", schrijft de bewindsvrouw aan de Tweede Kamer. Op basis van de eerste monsters zijn 20 besmettingen vastgesteld, op 47 uitslagen wordt nog verwacht.

Het lijkt erop dat er een "grotere spreiding in de ernst van de ziekteverschijnselen" is dan vorig jaar. "Er zijn namelijk naast dieren die flink ziek zijn en melding van één dood schaap, ook dieren die een stuk minder ziek zijn dan vorig jaar. Er zijn ook eerste geluiden van dieren die opknappen."

Vaccinatiegraad

Wiersma gaat ervan uit dat de vaccinatiegraad hoog is, mede op basis van een enquête van de brancheorganisatie LTO en de verkoopcijfers van de vaccins. Maar de minister wijst erop dat de vaccins niet kunnen voorkomen dat dieren besmet kunnen raken én ziek kunnen worden. Wel mag verwacht worden "dat dieren minder lang en minder ernstig ziek worden en sterfte beperkt blijft". Ze kondigt onderzoek aan "om het beeld scherp te krijgen van de huidige situatie". Zo worden onder meer de ziekteverschijnselen op de eerste besmette bedrijven onderzocht.

Dat er nu besmettingen worden gevonden, is in lijn met wat deskundigen verwachtten, aldus Wiersma (BBB). De piek van het seizoen zal rond eind augustus of september liggen, is de verwachting. Afgelopen najaar is op bijna 6000 bedrijven blauwtong aangetroffen.