Minister Brekelmans ziet niets in herinvoeren opkomstplicht

LEEUWARDEN (ANP) - Minister van Defensie Ruben Brekelmans ziet niets in het herinvoeren van de opkomstplicht. Tijdens de Rede van Fryslân die Brekelmans donderdag in Leeuwarden hield, benadrukte hij dat werken bij Defensie vrijwillig moet zijn. De minister noemde het vrijwillige dienjaar een groot succes en meldde dat het wordt uitgebreid. Brekelmans riep alle inwoners van Friesland en Nederland op om de krijgsmacht te ondersteunen.

"In vredestijd is het de vraag wat de krijgsmacht voor de samenleving kan doen, maar in oorlogstijd is het de vraag wat de samenleving voor de krijgsmacht kan doen", zei Brekelmans. Hij wees erop dat Nederland momenteel in een 'grijze zone' verkeert, met bijna dagelijks incidenten die de veiligheid bedreigen.

Volgens de minister is de uitbreiding van Defensie, waaraan gewerkt wordt, noodzakelijk. Dit geldt ook voor Friesland, waar Defensie meerdere locaties heeft, waaronder de vliegbasis Leeuwarden.