DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer stemt pas volgende week over de onderwijsbegroting. Tot het laatste moment hebben de coalitie en vier oppositiepartijen geprobeerd om tot een akkoord te komen om de geplande bezuinigingen deels tegen te houden, maar dat lukte niet op tijd. "Zij hebben het niet gered om het op tijd in stemming te brengen", zei CDA-leider Henri Bontenbal over de coalitie.