Minister en gezant VS naar Parijs voor overleg over Oekraïne

WASHINGTON/PARIJS (ANP/AFP/RTR) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en de speciale gezant Steve Witkoff gaan naar Parijs om met Europese gesprekspartners te overleggen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Het ministerie van Rubio heeft dit in Washington bekendgemaakt.

De twee willen volgens de verklaring van het ministerie de doeleinden van president Donald Trump toelichten in zijn streven "de oorlog in Oekraïne te stoppen en een einde te maken aan het bloedvergieten". Rubio en Witkoff willen ook spreken met Europeanen "over de gezamenlijke belangen van de VS en Europa in die regio".

Het ministerie spreekt van een reis van 16 tot en met 18 april. Eerder maakte de Franse regering bekend dat Rubio en Witkoff gauw naar Parijs komen om over het Midden-Oosten te overleggen.