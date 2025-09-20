Politie verricht onbekend aantal aanhoudingen om rellen Den Haag

DEN HAAG (ANP) - De politie heeft zaterdag in Den Haag mensen aangehouden vanwege het geweld in de hofstad. Een demonstratie voor een strenger asielbeleid liep daar flink uit de hand. De politie werd belaagd en ruiten van het partijkantoor van D66 werden ingegooid.

Hoeveel mensen zijn aangehouden, is niet bekendgemaakt. "We verzamelen nu informatie en komen later zaterdag met een verklaring. Daarin zal ook een statement van de gemeente zitten", zo stelt een woordvoerder.

De demonstratie was op het Malieveld. Een deel van de betogers bekogelde de politie met stenen en flessen. Ook ging een politieauto in vlammen op. Een deel van de protesterende menigte liep de A12 op.

Demissionair minister Foort van Oosten (Justitie, VVD) veroordeelde het geweld zaterdag, net als enkele andere politici onder wie Rob Jetten (D66). Ook Nine Kooiman, voorzitter van de Nederlandse Politiebond, reageerde woest op de ongeregeldheden.