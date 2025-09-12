Minister geschrokken van situatie in Beverwijk en Heemskerk

DEN HAAG (ANP) - Demissionair justitieminister Foort van Oosten is geschrokken van de situatie in Beverwijk en Heemskerk waar alle middelbare scholen vrijdag dichtblijven vanwege dreiging en berichten op sociale media. De VVD'er zegt dat het lokale gezag dit eerst moet aanpakken en dat hij daar geen rol in speelt.

"Het is ontzettend treurig dat de scholen hebben moeten besluiten dit te moeten doen, dat wil je als school niet", aldus Van Oosten. "Maar blijkbaar is de situatie dusdanig geëscaleerd door al die onlineberichten dat men zich hiertoe genoodzaakt heeft gevoeld. Ik hoop dat het bij deze dag mag blijven." De minister vindt dat kinderen het recht hebben om naar school te gaan en noemt het verdrietig dat dit vrijdag in de twee gemeenten niet kan.

Door incidenten tussen groepen jongeren is onrust ontstaan in de Noord-Hollandse regio. Online gaan video's rond van bedreigingen en geweld.