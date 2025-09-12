Polen spreekt Trump tegen: drones waren geen 'vergissing'

WARSCHAU (ANP) - Polen gaat in tegen de bewering van de Amerikaanse president Donald Trump dat de zwerm Russische drones die Polen is binnengevlogen mogelijk een vergissing was. Dat hadden we ook wel gewild, zegt de Poolse premier Donald Tusk. "Maar dat was het niet. En dat weten we."

Trump zei donderdag dat de schending van het Poolse luchtruim door vermoedelijk negentien drones op een fout zou kunnen berusten. "Maar hoe dan ook, ik ben niet blij met alles wat met die hele toestand te maken heeft."

Polen stelde woensdag, na een nacht waarin het met hulp van de NAVO meerdere drones neerhaalde, meteen dat het niet om afzwaaiers ging. De drones zouden "doelbewust gericht" zijn geweest. Rusland spreekt dat tegen en wil eerst nog maar eens bewezen zien dat de onbemande vliegtuigjes uit Rusland kwamen. Het zegt wel bereid te zijn het incident met Polen te bespreken.

Ook de Poolse buitenlandminister Radoslaw Sikorski verwijst op X naar de uitspraken van Trump en spreekt die tegen.