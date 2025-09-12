ECONOMIE
Dodental overstromingen Indonesië loopt verder op

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 september 2025 om 10:51
anp120925087 1
DENPASAR (ANP/AFP) - Bij de overstromingen als gevolg van noodweer op de Indonesische eilanden Bali en Flores zijn volgens de autoriteiten 23 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers vielen op het toeristische Bali. Er worden nog vijf mensen vermist. Donderdag stond het dodental nog op achttien.
De eilanden werden dinsdag getroffen door buitengewoon hevige regen. De chef van de rampenbestrijdingsorganisatie BNPB, Suharyanto, zei dat er op verscheidene plaatsen hulp wordt geboden met voedsel, kleding en bedden. Hij vreest dat de schade kan oplopen tot 25 miljard roepia (1,3 miljoen euro). De Balinese hoofdstad Denpasar is zwaar getroffen.
