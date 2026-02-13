Minister: getril rond vulkaan Tenerife wijst niet op uitbarsting

SANTA CRUZ DE TENERIFE (ANP) - Rond de vulkaan de Teide op Tenerife zijn er al dagen seismische activiteiten, maar dat geschok wijst volgens minister Víctor Ángel Torres niet op een nabije uitbarsting van de vulkaan. De minister van Territoriaal Beleid erkende in een vraaggesprek dat de trillingen die ook vrijdagochtend zijn gevoeld, "niet normaal zijn". Ze zijn anders dan in de afgelopen jaren, aldus Torres.

Hij zei dat de bevolking zich wel goed moet voorbereiden. Torres waarschuwde dat niemand een lavastroom kan tegenhouden en vanwege de bevolkingsomvang kan een uitbarsting andere gevolgen hebben dan die in 2021 op La Palma. De Canarische Eilanden zijn vulkanische eilanden en in 2021 barstte het vulkanische complex Cumbre Vieja uit. Het leidde tot honderden miljoenen euro schade, maar tot slechts 7000 evacuaties.

Tenerife is het dichtstbevolkte eiland van de groep met circa 970.000 inwoners. De 3700 meter hoge Teide ligt ongeveer 40 kilometer ten zuidwesten van Santa Cruz de Tenerife.