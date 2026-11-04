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Prognose: El-Sayed wint in Michigan, eerste moslim in Senaat

Samenleving
door anp
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LANSING (ANP) - De progressieve Abdul El-Sayed wordt de eerste islamitische senator in Washington, voorspelt Decision Desk HQ, een organisatie die verkiezingsuitslagen verzamelt. El-Sayed is de Democratische kandidaat in de staat Michigan en wordt gesteund door andere linkse Congresleden zoals Bernie Sanders en Alexandria Ocasio-Cortez.
Michigan werd gezien als een van de staten waar de Republikeinen de beste kans maakten om een Democratische zetel rood te laten kleuren. Toch bleef het in peilingen erg spannend. El-Sayed kreeg veel kritiek over zich heen, onder meer van president Donald Trump, die hem een jihadist noemde.
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