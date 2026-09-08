Minister: ik moet licentie ON! intrekken na oordeel commissariaat

DEN HAAG (ANP) - Minister Rianne Letschert zegt geen andere keus te hebben dan de erkenning van Ongehoord Nederland (ON!) in te trekken nadat het Commissariaat voor de Media heeft geoordeeld dat de omroep zich structureel niet aan de wet houdt. "Na een dergelijk zwaar oordeel moet de minister volgende de mediawet de erkenning van een omroep intrekken", schrijft ze. Als extra argumenten draagt de D66-minister aan dat de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft verzocht om in te grijpen en dat het commissariaat binnen één jaar twee sancties heeft opgelegd.