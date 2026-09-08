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Advocaat: procedure van Ongehoord Nederland kan jaren duren

Samenleving
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 16:17
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DEN HAAG (ANP) - Het kan nog jaren duren voordat Ongehoord Nederland (ON!) definitief uit het publieke bestel verdwijnt. Dat zegt Radboud Ribbert, advocaat gespecialiseerd in mediarecht, tegen het ANP. Minister Rianne Letschert (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) is van plan de vergunning van aspirant-omroep ON! in te trekken, maar dat betekent niet dat de omroep ook snel van de buis is.
Wanneer de minister haar voorgenomen besluit definitief heeft gemaakt, kan ON! daartegen in bezwaar. De omroep kan dan ook een voorlopige voorziening vragen bij de rechter, zegt Ribbert. Dan verzoekt ON! de intrekking van de licentie op te schorten tot de gehele procedure is doorlopen, zodat de omroep zijn werk in de tussentijd kan voortzetten. "De hele procedure kan makkelijk een aantal jaren duren", aldus de advocaat.
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