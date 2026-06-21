Minister Israël: we kunnen nog steeds optreden in Libanon

JERUZALEM (ANP/AFP/DPA) - Israëlische troepen in Libanon mogen nog steeds dreigingen uitschakelen. Dat benadrukte minister van Defensie Israel Katz in een verklaring. Hij zei dat daar geen beperkingen voor gelden. "De bescherming van het leven van onze soldaten en burgers heeft de hoogste en onvoorwaardelijke prioriteit."

Katz beklemtoonde ook dat troepen niet worden teruggetrokken uit het zuiden van het buurland. Israël houdt daar een zogenoemde veiligheidszone bezet. De Israëlische autoriteiten zeggen daarmee gemeenschappen in het noorden van Israël te willen beschermen tegen aanvallen door de Hezbollahbeweging, een bondgenoot van Iran.

De situatie in Libanon staat zondag naar verluidt hoog op de agenda bij gesprekken in Zwitserland tussen Iran en de VS. Die twee landen hebben afgesproken dat de militaire operaties in Libanon gestaakt moeten worden, maar er worden nog steeds nieuwe aanvallen gemeld. Volgens Iran is er geen uitzicht op een vredesdeal met de VS als het conflict niet stopt.