Wielrenster Reusser wint haar derde Ronde van Zwitserland

VILLARS-SUR-OLLON (ANP) - Wielrenster Marlen Reusser heeft voor de derde keer de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Zwitserse van Movistar won na de tijdrit van zaterdag ook de slotetappe van zondag. In Villars-sur-Ollon werden Cédrine Kerbaol en Kasia Niewiadoma tweede en derde op een klein verschil met Reusser. Femke de Vries werd vijfde op 1.01 minuut. Ook Megan Arens en Nina Buijsman eindigden in de top 10 van de daguitslag.

In de zware bergetappe over 100 kilometer moest de bergpas Col de la Croix twee keer bedwongen worden, waarvan één keer in zijn geheel. Reusser, die voorafgaand aan de etappe 10 seconden voorsprong had op de Italiaanse Elisa Longo Borghini, zat de hele dag voorin de koers.

In een steeds verder uitdunnende groep der favorieten bleef ze uiteindelijk alleen met Niewiadoma over. Longo Borghini kwam er zondag niet aan te pas. Kerbaol keerde in de slotkilometer terug bij het tweetal, om vervolgens meteen in de aanval te gaan. Vervolgens plaatste Reusser een succesvolle tegenaanval.

De top 3 van de etappe staat op dezelfde volgorde in de top 3 van het eindklassement. Reusser blijft daarin Kerbaol 1.31 minuut voor. Niewiadoma is derde geworden op 2.02 minuten. De Vries is de beste Nederlandse op de vijfde plaats op 2.54 van de winnaar. Yara Kastelijn is tiende geworden. De 19-jarige Arens eindigde als elfde. Longo Borghini zakte terug naar de negende plaats.