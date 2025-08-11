ECONOMIE
Minister Jansen stelt onderzoek in naar hack bevolkingsonderzoek

Samenleving
door anp
maandag, 11 augustus 2025 om 14:03

DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister Daniëlle Jansen (Volksgezondheid) laat onderzoek doen naar de hack bij Bevolkingsonderzoek Nederland. De NSC-bewindsvrouw betreurt dat de persoonsgegevens van 485.000 deelnemers aan het preventieve onderzoek naar baarmoederhalskanker nu in vreemde handen zijn. Van in ieder geval een deel van de vrouwen is ook de uitslag van de test gestolen.
Uit het onderzoek van Jansen moet de exacte omvang en de oorzaak van de hack blijken. In afwachting van de uitkomst is de samenwerking met het laboratorium dat doelwit van de hack was, opgeschort. De minister benadrukt dat het datalek geen invloed heeft gehad op de uitslagen en dat de preventieve screening van baarmoederhalskanker door kan gaan.
Staatssecretaris Judith Tielen (VVD), die de bevolkingsonderzoeken onder haar hoede heeft, onderschrijft in een statement de woorden van de zorgminister. Ze sluit af met: "Ik vind het belangrijk dat deelnemers antwoord kunnen krijgen op hun vragen over het datalek." Daarvoor verwijst ze naar de contactpagina van Bevolkingsonderzoek Nederland.
