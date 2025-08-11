ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zwemmerseczeem? Zo kom je ervanaf zonder doktersbezoek

gezondheid
door Nina van der Linden
maandag, 11 augustus 2025 om 13:36
ANP-473681785
Je komt thuis van een heerlijke vakantie vol zon, zee en zwembad, en ineens begint het: jeuk tussen je tenen, roodheid, schilfertjes en een onaangename geur. Precies wat Mark (43) overkwam. Zijn vraag: moet hij hiermee naar de huisarts, of kan hij het zelf oplossen?
Goed nieuws, zegt huisarts Marnix van der Leest: "Hier kan hij zelf mee aan de slag. Het probleem is goed herkenbaar: de roodheid, schilfers of velletjes tussen de tenen die ook aan de onderkant of de zijkant van de voet kunnen zitten. Soms kan het jeuken of gevoelig zijn omdat de huid een beetje stukgaat en er kloofjes ontstaan. Het kan ook een beetje stinken."
Geen eczeem, maar een schimmel
De term ‘zwemmerseczeem’ klopt eigenlijk niet. Van der Leest: "Eczeem is een aandoening die mensen door verschillende oorzaken kunnen krijgen, bijvoorbeeld door een aangeboren aanleg; een schimmel loop je op. Misschien kun je het beter zwemmersschimmel noemen."
Slippers en droog houden
De schimmel verspreidt zich via huidschilfers. Daarom zijn slippers in openbare doucheruimtes en bij zwembaden een must. "De schimmel is overal, je draagt hem bij je. Maar je hebt een beschermlaag op je huid waardoor de schimmel er niet goed in komt. Dat vetlaagje kan minder worden door bijvoorbeeld lang douchen, of als je voeten lang nat zijn geweest. Of door het gebruik van veel zeep", zegt de huisarts tegen RTL Nieuws.
Zelf behandelen
Zo pak je zwemmerseczeem aan volgens Van der Leest: "Voeten wassen zonder zeep, douchen met minder zeep en goed afdrogen, vooral tussen de tenen." Daarnaast werkt een antischimmelcrème uit de drogist of apotheek vaak uitstekend. "Meestal moet je één of twee weken goed smeren en dan is het probleem verholpen. Je moet alleen opletten als je bepaalde bloedverdunners slikt."
Is de infectie hardnekkig of uitgebreid, bel dan de huisarts; hij kan hiervoor pillen voorschrijven. Maar voor de meeste gevallen geldt: droog houden, smeren en voortaan slippers aan. Zoals Van der Leest zegt: "Dan heb je een goede bescherming van je voeten en kun je dit probleem mogelijk voorkomen."
Bron: RTL

Lees ook

Met deze simpele gewoonte kun je eczeem bij je baby voorkomenMet deze simpele gewoonte kun je eczeem bij je baby voorkomen
Zangeres Lily Allen verdient meer geld met haar voeten dan met haar Spotify streams.Zangeres Lily Allen verdient meer geld met haar voeten dan met haar Spotify streams.
Zijn Crocs goed voor je voeten?Zijn Crocs goed voor je voeten?
Vijf redenen waarom je stinkende voeten hebt en wat je er aan kunt doenVijf redenen waarom je stinkende voeten hebt en wat je er aan kunt doen
Hebben vrouwen echt koudere handen en voeten dan mannen?Hebben vrouwen echt koudere handen en voeten dan mannen?
Vorig artikel

Enorme dataroof: NAWT en testuitslagen van half miljoen vrouwen gestolen na bevolkingsonderzoek

Volgend artikel

Minister Jansen stelt onderzoek in naar hack bevolkingsonderzoek

POPULAIR NIEUWS

anp 417615254

Hoeveel is teveel? Dit zijn de dodelijke doses water, zout, aspirine, cafeïne, nicotine en nog veel meer

b3d20bb0-ca8c-11e2-8b40-512ea63cc0b1_web_scale_0

Zijn tattoos kankerverwekkend? Dit zegt de wetenschap

ANP-510033763 (1)

Er is meer turbulentie tijdens het vliegen: deze vliegroutes zijn het ergst

48298743

Dit is La Rinconada: hoogste stad ter wereld is 'hel op aarde' met levensverwachting van slechts 35 jaar

ANP-460351846

Waarom sommige mensen 100 worden én geen nare ziektes krijgen

anp110825058 1

Yesilgoz eindelijk door het stof: 'Douwe Bob heeft gelijk'