Zwemmerseczeem? Zo kom je ervanaf zonder doktersbezoek

Je komt thuis van een heerlijke vakantie vol zon, zee en zwembad, en ineens begint het: jeuk tussen je tenen, roodheid, schilfertjes en een onaangename geur. Precies wat Mark (43) overkwam. Zijn vraag: moet hij hiermee naar de huisarts, of kan hij het zelf oplossen?

Goed nieuws, zegt huisarts Marnix van der Leest: "Hier kan hij zelf mee aan de slag. Het probleem is goed herkenbaar: de roodheid, schilfers of velletjes tussen de tenen die ook aan de onderkant of de zijkant van de voet kunnen zitten. Soms kan het jeuken of gevoelig zijn omdat de huid een beetje stukgaat en er kloofjes ontstaan. Het kan ook een beetje stinken."

Geen eczeem, maar een schimmel

De term ‘zwemmerseczeem’ klopt eigenlijk niet. Van der Leest: "Eczeem is een aandoening die mensen door verschillende oorzaken kunnen krijgen, bijvoorbeeld door een aangeboren aanleg; een schimmel loop je op. Misschien kun je het beter zwemmersschimmel noemen."

Slippers en droog houden

De schimmel verspreidt zich via huidschilfers. Daarom zijn slippers in openbare doucheruimtes en bij zwembaden een must. "De schimmel is overal, je draagt hem bij je. Maar je hebt een beschermlaag op je huid waardoor de schimmel er niet goed in komt. Dat vetlaagje kan minder worden door bijvoorbeeld lang douchen, of als je voeten lang nat zijn geweest. Of door het gebruik van veel zeep", zegt de huisarts tegen RTL Nieuws.

Zelf behandelen

Zo pak je zwemmerseczeem aan volgens Van der Leest: "Voeten wassen zonder zeep, douchen met minder zeep en goed afdrogen, vooral tussen de tenen." Daarnaast werkt een antischimmelcrème uit de drogist of apotheek vaak uitstekend. "Meestal moet je één of twee weken goed smeren en dan is het probleem verholpen. Je moet alleen opletten als je bepaalde bloedverdunners slikt."

Is de infectie hardnekkig of uitgebreid, bel dan de huisarts; hij kan hiervoor pillen voorschrijven. Maar voor de meeste gevallen geldt: droog houden, smeren en voortaan slippers aan. Zoals Van der Leest zegt: "Dan heb je een goede bescherming van je voeten en kun je dit probleem mogelijk voorkomen."