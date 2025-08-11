ECONOMIE
Zelensky waarschuwt voor toegeven aan Poetin

Samenleving
door anp
maandag, 11 augustus 2025 om 14:04
anp110825092 1
KYIV (ANP/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky waarschuwt voor het toegeven aan de eisen van de Russische president Vladimir Poetin. Hij is bezorgd dat de Amerikaanse president Donald Trump en Poetin een akkoord kunnen sluiten waarbij Oekraïne grondgebied aan Rusland moet afstaan.
De waarschuwing van Zelensky komt voor het geplande topoverleg vrijdag in Alaska tussen de Russische leider en Trump. De ontmoeting, die tot nu toe zonder Oekraïne is gepland, wordt de eerste tussen een Amerikaanse en Russische president sinds 2021.
"Rusland weigert het moorden te stoppen en mag daarom geen beloningen of voordelen krijgen. Concessies overtuigen een moordenaar niet", aldus Zelensky op sociale media.
De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie buigen zich maandag over de top. Een akkoord zonder Oekraïne kan tot onaanvaardbare compromissen leiden, is de vrees bij veel landen.
