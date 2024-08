Dit is waarom je handen soms trillen en wat je eraan kunt doen

Heb je last van trillende handen? Dat kan heel frustrerend zijn, en niet alleen bij het spelen van Dokter Bibber of het eten van soep. Voor sommige beroepen is het essentieel om een vaste hand te hebben. Waarom trillen mensen en kun je er iets aan doen? “Je spieren zijn de hele tijd aan het werk”, zegt neurowetenschapper Lenny Marapin van het UMCG.

Iedereen trilt

“Het is onmogelijk om je handen écht stil te houden”, legt Marapin uit in HLN. “Iedereen trilt, altijd. Maar meestal merk je dat niet. Het is ook amper te zien met het blote oog. Je spieren zijn de hele tijd aan het werk om je lichaam in een bepaalde positie te houden of te krijgen. Dat is ingewikkeld, want iedere spier bestaat uit allemaal losse spiervezels. Al die vezels moeten op de juiste manier samenwerken.”

Samenwerking

Die coördinatie is lastig. “Geen enkele spiervezel is hetzelfde. Ze trekken nooit allemaal net even hard. Bovendien moeten ze zich voortdurend aanpassen: ze vechten tegen de zwaartekracht, en raken daardoor op den duur allemaal in meer of mindere mate vermoeid. Daar moeten je hersenen de hele tijd op inspelen.”

Spierenpaar

“Een spier kan alleen aanspannen en ontspannen, oftewel alleen trekken en loslaten”, vertelt Marapin. “Daarom heb je per gewricht minimaal twee spieren nodig: één spier die het bot naar de ene kant trekt, en een andere spier die het bot naar de andere kant trekt.” Samen zorgt zo’n spierenpaar ervoor dat je een bepaalde positie kan aannemen of een bepaalde beweging kunt maken. Daarbij geeft eerst Soms geeft de ene spier wat meer kracht, en dan trekt de andere spier weer net iets harder dan nodig is. Daarom tril je dus soms.

Opdrachten uitvoeren

Spieren krijgen opdrachten en voeren die uit. “Tussen je hersenen en spieren zitten zenuwverbindingen. Een soort snelwegen waarover je hersenen en je spieren signalen sturen. Je hersenen geven opdrachten, terwijl je spieren informatie terugsturen over wat er in de spieren gebeurt. Zo ben je continu aan het bijsturen”, legt de neurowetenschapper uit.

Verstoringen

Deze zenuwsignalen zijn niet perfect, ze zijn kwetsbaar voor verstoringen. “De drie dingen die de signalen kunnen beïnvloeden zijn alcohol, cafeïne en nicotine. Als je last hebt van trillende handen zou ik die dingen dus al zeker laten.” Maar ook moeheid en aanleg zijn factoren. Na het sporten zijn je spieren moe en heb je meer kans op spiertrillingen.

Stress

En dan is er nog de stressfactor. “Stress activeert ons ‘vecht-of-vlucht-systeem’, wat leidt tot de afgifte van adrenaline. Dat hormoon verhoogt onder meer je hartslag en je bloeddruk, en zorgt ervoor dat er spanning op je spieren komt en dat je zenuwen actiever worden. Dat zorgt ervoor dat je dan sneller gaat trillen”, besluit Marapin.