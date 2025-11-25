ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Minister mag van Kamermeerderheid geen vervolging meer afdwingen

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 11:11
anp251125090 1
DEN HAAG (ANP) - Een Kamermeerderheid steunt het wetsvoorstel van D66 dat de minister van Justitie de bevoegdheid ontneemt om het Openbaar Ministerie (OM) de opdracht te geven iemand te vervolgen. Het was al langer bekend dat GL-PvdA, CDA, SP en FVD achter dit plan staan. Partij voor de Dieren sluit zich hierbij aan als er dinsdagmiddag wordt gestemd, heeft een woordvoerder laten weten.
Ministers van Justitie hebben tot nu toe amper gebruikgemaakt van de optie om het OM iemand wel of niet te laten vervolgen. Maar Joost Sneller van D66 wil voorkomen dat een bewindspersoon in de toekomst misbruik maakt van deze bevoegdheid.
Demissionair justitieminister Foort van Oosten (VVD) is tegen de wet, bleek vorige week bij een debat hierover. Volgens hem ontneemt deze de Tweede Kamer de mogelijkheid om de minister ter verantwoording te roepen over wat er gebeurt bij het OM. VVD, BBB en SGP zijn eveneens tegen het voorstel en ook 50PLUS overweegt tegen te stemmen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 426393510

De omgekeerde wereld: deze 5 dingen kun je beter mínder vaak schoonmaken

Scherm­afbeelding 2025-11-24 om 16.36.04

Video: de liefde tussen Rutte en Trump wordt steeds inniger

239262909_m

Met deze schoonmaaktruc hoef je je magnetron nooit meer te schrobben

a3c7b60f8e65edba4336ce676d2313c1,19260dc5

Greta Thunberg uit Venetië gezet wegens vandalisme

generated-image (65)

Waarom mensen die steeds anderen beoordelen, zelf deze 4 psychische zwaktes verbergen

ANP-542090915

De droevige staat van het VK: een op de drie kinderen leeft in armoede

Loading