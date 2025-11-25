Minister mag van Kamermeerderheid geen vervolging meer afdwingen

DEN HAAG (ANP) - Een Kamermeerderheid steunt het wetsvoorstel van D66 dat de minister van Justitie de bevoegdheid ontneemt om het Openbaar Ministerie (OM) de opdracht te geven iemand te vervolgen. Het was al langer bekend dat GL-PvdA, CDA, SP en FVD achter dit plan staan. Partij voor de Dieren sluit zich hierbij aan als er dinsdagmiddag wordt gestemd, heeft een woordvoerder laten weten.

Ministers van Justitie hebben tot nu toe amper gebruikgemaakt van de optie om het OM iemand wel of niet te laten vervolgen. Maar Joost Sneller van D66 wil voorkomen dat een bewindspersoon in de toekomst misbruik maakt van deze bevoegdheid.

Demissionair justitieminister Foort van Oosten (VVD) is tegen de wet, bleek vorige week bij een debat hierover. Volgens hem ontneemt deze de Tweede Kamer de mogelijkheid om de minister ter verantwoording te roepen over wat er gebeurt bij het OM. VVD, BBB en SGP zijn eveneens tegen het voorstel en ook 50PLUS overweegt tegen te stemmen.