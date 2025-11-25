OM: Lisa werd twee keer aangevallen

De 17-jarige Lisa werd in de nacht van 19 op 20 augustus twee keer aangevallen door de vermoedelijk 22-jarige verdachte. Het meisje belde 112 die nacht kort na 04.00 uur, terwijl ze op de fiets op weg was naar huis in Abcoude, en zei dat ze door een man "het gras in was gefietst", was geslagen en de sloot in was geduwd. Ze zei dat de man weg was, de centralist zei dat er hulp gestuurd zou worden. Vervolgens begon Lisa heel hard te gillen en zei "nee, help me, stop alsjeblieft". Daarna werd het stil. Enkele minuten later vond de politie het levenloze lichaam van het meisje, zei de officier van justitie dinsdag tijdens de eerste zitting in de zaak, in een toelichting op het lopende onderzoek.

De officier schetste dat Lisa enige tijd is gevolgd door de verdachte en dat hij haar op zijn fiets steeds dichter naderde. Dit blijkt uit camerabeelden. Ook andere momenten rond het dodelijke geweld zijn door bewakingscamera's vastgelegd.

Na zijn aanhouding is in de locker van de verdachte in het AZC een mes gevonden met daarop DNA van Lisa. Het vleesmes zou hij op 18 augustus bij Action gekocht hebben in een messenset. Verder zat zijn DNA op de kin van het 17-jarige slachtoffer en op haar telefoonhoesje. Op een trui die de verdachte kort daarvoor nog droeg en die gevonden is in de buurt van Lisa, zat DNA van de verdachte en van het slachtoffer van de verkrachting.