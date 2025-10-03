ECONOMIE
Supermarkten stoppen verkoop overbeviste Atlantische makreel

door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 13:04
DEN HAAG (ANP) - Supermarkten Albert Heijn, Jumbo en Lidl stoppen met de verkoop van Atlantische makreel. De overbeviste vissoort is sinds april als rood aangemerkt op duurzaamheidsgraadmeter Viswijzer, wat voor de supermarktketens reden is de verkoop te stoppen.
Alle drie de ketens verkopen de huidige voorraad nog en stoppen dan met de verkoop, bevestigen woordvoerders na berichtgeving van vakmedium Distrifood. Bij Lidl betekent dit dat de vis vanaf volgende maand geleidelijk uit het assortiment gaat, Jumbo verwacht rond het einde van het jaar geen Atlantische makreel meer te verkopen.
De zoektocht naar alternatieven is bij Albert Heijn en Jumbo nog gaande. Lidl gebruikt al Chileense horsmakreel als alternatief. Volgens Distrifood is alleen Aldi niet duidelijk over een verkoopstop van Atlantische makreel.
