Minister Moes zegt sorry voor tweet over regenboogzebrapad

DEN HAAG (ANP) - Minister Gouke Moes (Onderwijs, BBB) zegt sorry voor de tweet die hij eerder heeft geschreven over een regenboogzebrapad. Hij is vrijdagmorgen beëdigd als demissionair minister en kwam met zijn spijtbetuiging voor het begin van de ministerraad. De afgelopen dagen was ophef ontstaan over de tweet omdat hij op het ministerie ook emancipatie in zijn portefeuille heeft.

Vorig jaar reageerde hij op een bekladding met hakenkruizen van een regenboogpad. "Zo werkt polarisatie. Jammer, van beide kanten jammer. De kant die bedacht heeft dat daar zo'n regenboogpad moet komen en daarmee volledig de belevingswereld van veel jongeren daar negeert (misschien zelfs provoceert) en de kant die daar dan met hakenkruizen tegenin gaat", twitterde hij.

Over de tweet ontstond destijds al veel rumoer. "Had ik niet zo moeten doen", zei hij vrijdag over de tweet. "En ik snap heel goed dat er mensen zijn die dat als provocerend en pijnlijk hebben ervaren. En het is natuurlijk netjes als je dan sorry zegt en bij deze doe ik dat ook." Hij noemt de groeiende homohaat een "zeer zorgelijke ontwikkeling".