ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Minister Moes zegt sorry voor tweet over regenboogzebrapad

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 september 2025 om 11:41
anp050925101 1
DEN HAAG (ANP) - Minister Gouke Moes (Onderwijs, BBB) zegt sorry voor de tweet die hij eerder heeft geschreven over een regenboogzebrapad. Hij is vrijdagmorgen beëdigd als demissionair minister en kwam met zijn spijtbetuiging voor het begin van de ministerraad. De afgelopen dagen was ophef ontstaan over de tweet omdat hij op het ministerie ook emancipatie in zijn portefeuille heeft.
Vorig jaar reageerde hij op een bekladding met hakenkruizen van een regenboogpad. "Zo werkt polarisatie. Jammer, van beide kanten jammer. De kant die bedacht heeft dat daar zo'n regenboogpad moet komen en daarmee volledig de belevingswereld van veel jongeren daar negeert (misschien zelfs provoceert) en de kant die daar dan met hakenkruizen tegenin gaat", twitterde hij.
Over de tweet ontstond destijds al veel rumoer. "Had ik niet zo moeten doen", zei hij vrijdag over de tweet. "En ik snap heel goed dat er mensen zijn die dat als provocerend en pijnlijk hebben ervaren. En het is natuurlijk netjes als je dan sorry zegt en bij deze doe ik dat ook." Hij noemt de groeiende homohaat een "zeer zorgelijke ontwikkeling".
Vorig artikel

Ook D66 wil hypotheekrenteaftrek verder afbouwen

Volgend artikel

Twee groepen mensen kregen even veel calorieën aan bewerkt of onbewerkt voedsel, maar vielen ze ook even veel af?

POPULAIR NIEUWS

ANP-528033117 (1)

Een veelgebruikt hartmedicijn blijkt vaak nutteloos en doet soms zelfs meer kwaad dan goed

119194573_m

Deze onschuldige gewoonte vergroot je kans op aambeien enorm hard

anp040925136 1

Bosma woedend : afwezigheid PVV bij debat onacceptabel

ANP-3736345

6 tekenen dat je last hebt van een ijzertekort

shutterstock_2250627871

Waarom het schadelijk kan zijn om peuters en kleuters te leren lezen

anp050925066 1

Poetin beklemtoont: ik ga schieten op westerse troepen in Oekraïne